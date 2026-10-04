Технологии

Умер создатель электроракетных двигателей академик РАН Гарри Попов

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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На 92-м году жизни умер академик РАН, доктор технических наук, профессор Московского авиационного института Гарри Алексеевич Попов. Он работал в области космического машиностроения, создал электроракетные двигатели нового поколения и основал Научно-исследовательский институт прикладной механики и электродинамики МАИ. Глубокие соболезнования родным, близким, коллегам и ученикам ученого выразили «Роскосмос» и коллектив МАИ.

Попов родился 18 декабря 1934 года в Москве, а в 1959 году окончил Московский авиационный институт имени С. Орджоникидзе по специальности «инженер-механик» с квалификацией в области двигателей летательных аппаратов. В 1959–1960 годах он работал инженером в Центральном институте авиационного машиностроения имени Баранова, после чего его жизнь оказалась связана с МАИ, где он прошел путь от ассистента до профессора. Кандидатскую диссертацию он защитил в 1965 году, докторскую — в 1982-м, а с 1984 года был профессором кафедры 208 «Электроракетные двигатели, энергетические и энергофизические установки».

В 1963 году МАИ заключил первый договор на исследование абляционных импульсных плазменных двигателей с «Двигательной лабораторией» Академии наук СССР — сегодня это АО «ОКБ «Факел», и с этого момента Попов занялся стационарными (СПД) и импульсными (ИПД) плазменными двигателями. В конце 1980-х он стал одним из инициаторов создания в МАИ Научно-исследовательского института прикладной электродинамики, учрежденного в 1987 году. Институтом он руководил более трети века — до 2024 года, а затем занял должность первого заместителя директора.

Возглавляемый Поповым НИИ ПМЭ МАИ вел фундаментальные, прикладные и опытно-конструкторские работы в области электроракетных двигателей, их применения и интеграции с космическими аппаратами по заказам «Роскосмоса», Минобрнауки, Минобороны и РАН. Инжекторы плазмы, созданные на базе импульсных плазменных двигателей, успешно работали на орбитальной станции «Мир» и Международной космической станции, а сами двигатели обеспечивали работу «Мира» почти 15 лет; до последних дней ученый продолжал научную деятельность и занятия со студентами. В 1991 году его избрали членом-корреспондентом Российской академии наук, в 2008-м — академиком по Отделению энергетики, машиностроения, механики и процессов управления; среди наград — орден «Знак Почета», медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, Премия Совета Министров СССР, Государственная премия РФ (2001), премия имени Ф. А. Цандера РАН (2008) и премия Правительства РФ имени Ю. А. Гагарина (2021); в 1996–2001 годах он был вице-президентом Международной астронавтической федерации, а в 2019 году получил медаль имени Эрнста Штулингера «За выдающиеся достижения в области ЭРД».

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