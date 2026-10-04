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Священник рассказал о сигналах, указывающих на конец света по Писанию

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Отец Николай рассказал о трех тревожных знамениях, которые, по его словам, были предсказаны в Писании, сообщает ИА ЕЛЬ.

Первым признаком священник назвал масштабные природные бедствия. Он отметил, что наводнения, пожары и землетрясения в последние годы происходят все чаще и становятся более разрушительными. Отец Николай напомнил слова Христа о том, что перед концом будут «глады и моры, и землетрясения по местам».

Вторым знамением он считает ослабление веры. По словам священнослужителя, среди молодежи заметно снижается интерес к духовной жизни. Храмы посещают меньше людей, а многие перестают воспринимать грех как грех.

Отец Николай отметил, что современный мир все чаще принимает беззаконие за норму, тогда как любовь к ближнему становится редкостью.

Третьим тревожным сигналом священник назвал распространение лжепророков. По его словам, такие люди встречаются не только в Сети, но и в обычной жизни. Они называют себя духовными наставниками, однако искажают подлинное учение Церкви.

Священник подчеркнул, что подобные слова должны не пугать верующих, а напоминать им о необходимости духовной бдительности. Главное, по его мнению, — молиться и жить по заповедям.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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