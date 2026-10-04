Технологии

Из Game Pass 15 октября уберут Clair Obscur: Expedition 33

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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15 октября Clair Obscur: Expedition 33 исчезнет из каталога Game Pass, и подписчики потеряют доступ к проекту, получившему награду «Игра года». На прохождение у пользователей осталось менее двух недель. Об этом сообщает сайт Уфа Live.

Вместе с ней в октябре из подписки уйдут The Casting of Frank Stone, Crime Scene Cleaner, Donut County, Evil West, Superball Nova Roma (Game Preview), Pacific Drive и A Plague Tale Requiem. Pacific Drive — научно-фантастический симулятор выживания с исследованием аномальной зоны на загадочном универсале, A Plague Tale Requiem рассказывает о выживании в Европе позднего Средневековья, охваченной эпидемией крысиных болезней, а Donut County представляет собой лёгкую головоломку, которую можно пройти за несколько часов.

По данным kotaku.com, основная сюжетная линия Clair Obscur занимает меньше 30 часов, а полное прохождение со всеми дополнительными материалами потребует более чем вдвое больше времени.

Среди JRPG проект выделяется механикой уклонения и парирования, обновляющей классическую пошаговую боевую систему. Разработчики также подготовили неожиданную концовку, ради которой стоит завершить игру.

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