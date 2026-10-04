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Священники пояснили, как самоубийство отражается на родных

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Православным верующим рассказали, как лишение себя жизни может отразиться на духовном состоянии близких и всего рода, пишет Кулик.

Самоубийство в православной традиции считается тяжким грехом. В материале отмечается, что жизнь человеку дарована Богом, поэтому распоряжаться ею по собственному желанию недопустимо.

Главная особенность этого греха, как говорится в публикации, заключается в невозможности последующего покаяния. Если человек совершает грех, а затем искренне раскаивается и обещает больше не повторять его, он может надеяться на прощение. В случае с самоубийством такой путь уже невозможен.

Некоторые родовые психологи считают, что нераскаянный грех способен повлиять на последующие поколения. По их мнению, часть решений люди могут принимать под воздействием внутренних установок, связанных с умершими родственниками.

Священники также признают, что самоубийство близкого человека может оставить тяжелый след в душе родных. Такой опыт требует осмысления и бережного отношения к собственному состоянию.

При этом в материале подчеркивается, что брать чужой грех на себя не нужно. Родным важно помнить о своей эмоциональной уязвимости и не перекладывать на себя ответственность за поступок другого человека.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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