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В РПЦ перечислили правила ухода за могилой: что под запретом

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Православная традиция предполагает установку временного креста на могиле после похорон, пишет Кулик. Обычно через год его заменяют постоянным памятником.

На временном кресте, как правило, не размещают фотографию умершего. Перед установкой постоянного памятника снимок также убирают. Старый крест не принято выбрасывать: его закапывают либо сжигают, а пепел выкладывают на могиле в форме креста.

Главным смыслом ухода за захоронением в православии считается молитва о душе усопшего. Особое значение придается первым сорока дням после смерти. В этот период близким рекомендуют молиться особенно внимательно и усердно.

Для оформления могилы предпочтительными называют цветы спокойных пастельных оттенков. При их выборе также учитывают возраст и пол умершего. Яркие композиции и искусственные венки не приветствуются.

Отдельно подчеркивается, что употребление спиртных напитков и прием пищи на кладбище противоречат православным традициям. Такое поведение считается недопустимым на месте захоронения.

В православном понимании ухоженная могила является не только соблюдением обрядов, но и проявлением любви, памяти и благодарности усопшему. Регулярный уход за захоронением и молитва помогают близким сохранить духовную связь с умершим.

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