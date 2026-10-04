Банки обязали за два рабочих дня отвечать Соцфонду о счетах при детском пособии

Правила проверки банковских счетов семей, претендующих на единое детское пособие, уточнены постановлением правительства. Как сообщил ТАСС, ознакомившийся с документом, банкам отведено не более двух рабочих дней на ответ на запрос Социального фонда, тогда как ранее конкретный срок установлен не был, что могло влиять и на сроки принятия решения о назначении выплаты.

Эксперимент проводится в 2026 году в Московской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Сначала система работала в тестовом режиме, а с 1 октября 2026 года началась финальная часть, когда результаты проверки непосредственно влияют на решение о назначении или отказе в выплате. В пособии откажут, если общая сумма поступлений на банковские счета всех членов семьи за год превысит 200% от официального дохода семьи.

Согласно поправкам, Соцфонд не должен учитывать средства на счетах банков, у которых отозвана лицензия, — в расчет принимается информация только от кредитных учреждений, имевших лицензию на дату проверки. Еще одно изменение касается средств в иностранной валюте: пересчитывать их в рубли будут по курсу на дату осуществления операций с этими деньгами, а не по курсу на дату завершения расчетного периода, за который оценивается нуждаемость семьи, как планировалось изначально.

В остальном правила эксперимента остались без изменений. При назначении пособия не учитываются переводы между своими счетами и между счетами внутри одной семьи, кредитные средства и некоторые другие суммы, в том числе от продажи недвижимости или автомобиля, если это подтверждается договором купли-продажи. Единое пособие — государственная выплата для семей с доходом ниже прожиточного минимума, а также для беременных, вставших на учет в ранние сроки, и родителей детей до 17 лет. Его размер составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума и зависит от дохода семьи.