Экономика

Банки обязали за два рабочих дня отвечать Соцфонду о счетах при детском пособии

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Правительство уточнило правила проверки банковс...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

Правила проверки банковских счетов семей, претендующих на единое детское пособие, уточнены постановлением правительства. Как сообщил ТАСС, ознакомившийся с документом, банкам отведено не более двух рабочих дней на ответ на запрос Социального фонда, тогда как ранее конкретный срок установлен не был, что могло влиять и на сроки принятия решения о назначении выплаты.

Эксперимент проводится в 2026 году в Московской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Сначала система работала в тестовом режиме, а с 1 октября 2026 года началась финальная часть, когда результаты проверки непосредственно влияют на решение о назначении или отказе в выплате. В пособии откажут, если общая сумма поступлений на банковские счета всех членов семьи за год превысит 200% от официального дохода семьи.

Согласно поправкам, Соцфонд не должен учитывать средства на счетах банков, у которых отозвана лицензия, — в расчет принимается информация только от кредитных учреждений, имевших лицензию на дату проверки. Еще одно изменение касается средств в иностранной валюте: пересчитывать их в рубли будут по курсу на дату осуществления операций с этими деньгами, а не по курсу на дату завершения расчетного периода, за который оценивается нуждаемость семьи, как планировалось изначально.

В остальном правила эксперимента остались без изменений. При назначении пособия не учитываются переводы между своими счетами и между счетами внутри одной семьи, кредитные средства и некоторые другие суммы, в том числе от продажи недвижимости или автомобиля, если это подтверждается договором купли-продажи. Единое пособие — государственная выплата для семей с доходом ниже прожиточного минимума, а также для беременных, вставших на учет в ранние сроки, и родителей детей до 17 лет. Его размер составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума и зависит от дохода семьи.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

5 часов назад

В РПЦ объяснили, чем опасно прикосновение к покойнику

Технологии

8 часов назад

Redmi Headphones Neo: первые полноразмерные наушники Xiaomi за 4 тыс. рублей

опрыскивание борщевика в домодедово

Не у нас

5 часов назад

Священник РПЦ рассказа, считается ли грехом рукоблудие

Интересное в Казани

3 дня назад

Земля в Татарстане как инвестиция: что будет с ценами к 2036 году

установка двери в ванную комнату в Москве

Не у нас

5 часов назад

Священники пояснили, как самоубийство отражается на родных

Технологии

48 минут назад

Уведомление мелькнуло и исчезло: где в телефоне найти все пропущенные оповещения

Технологии

день назад

Богданов раскритиковал портал america.gov на фоне «Госуслуг»

Технологии

2 часа назад

На Земле зафиксировали слабую магнитную бурю уровня G1
Экономика
7 минут назад

Банки обязали за два рабочих дня отвечать Соцфонду о счетах при детском пособии

Правительство уточнило правила проверки банковс...

Технологии

час назад

Умер создатель электроракетных двигателей академик РАН Гарри Попов

Новости Казани

3 часа назад

Турнир по гимнастике в Казани посвятят памяти Елены Рябининой

Технологии

3 часа назад

Смартфон перестал сам подключаться к домашнему Wi-Fi: одна настройка могла незаметно измениться

Технологии

4 часа назад

Из Game Pass 15 октября уберут Clair Obscur: Expedition 33
Балобаны Батыр и Алтын из Татарстана переедут в...
Новости Татарстана
2 часа назад

Балобаны Батыр и Алтын из Татарстана переедут в Кыргызстан

Не у нас

5 часов назад

Богослов Осипов объяснил, как молиться при нехватке времени

Не у нас

5 часов назад

В РПЦ рассказали, как надо молиться, чтобы Бог послал здоровье и богатство

Не у нас

5 часов назад

Священники ответили, сколько можно пить алкоголя, дабы не согрешить
Корпоратив без хлопот: лучшие предложения Казан...
Гид по Казани
6 дней назад

Корпоратив без хлопот: лучшие предложения Казани на сезон 2026–2027