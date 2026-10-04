Турнир по гимнастике в Казани посвятят памяти Елены Рябининой

В Казани впервые пройдет турнир по художественной гимнастике, посвященный памяти Елены Рябининой — директора школы «Вдохновение». Об этом сообщили в группе спортивной организации, а также указано в календаре Минспорта РТ. Соревнования получили название «Вдохновение» и станут девятыми по счету.

Раньше турниры проводили зимой и летом, но теперь впервые их посвятят погибшей наставнице. Мероприятие запланировано на 6–8 ноября в спортивном комплексе «Бустан». Утвердила турнир Анна Рябинина — сестра Елены, которая также работает тренером по художественной гимнастике.

Напомним, Елена Рябинина погибла 24 мая 2025 года. Ее убил муж Эцфеле Мете — гражданин Турции и Германии. Трагедия произошла на глазах у трехлетнего сына. Супруги разводились, и Мете не мог смириться с этим: он выслеживал жену. В ЖК «Волжская гавань» он пришел к ней домой и из ревности перерезал ей горло.

В тот день Елена собиралась отметить день рождения сына в кафе и попросила мужа забрать торт у курьера. Родные не дождались ее и, забеспокоившись, приехали к ней. Они обнаружили тело. Мете также ранил сына в голову. После этого он записал видеообращение, угрожал покончить с собой, но сдался полиции. Ему грозит пожизненное заключение.

Сейчас мальчику уже 4 года, его воспитывает тетя Анна Рябинина. Отец ребенком не вспоминается, а про маму он говорит, что она «на звездочке».