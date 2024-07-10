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В Казани медики борются за жизнь пострадавшего при крушении самолета

У него есть множественные переломы

ГУ МЧС России по Республике Татарстан

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Потерпевшего во время крушения воздушного судна доставили санавиацией в казанскую больницу.

В настоящее время состояние здоровья оценивается как тяжелое, у него есть множественные переломы. Об этом «Интерфаксу» рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Татарстана.

Ранее мы писали о том, что пассажиры разбившегося самолета в РТ были из Воронежа.

Подробности о 3 погибших при падении самолёта в Татарстане.

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