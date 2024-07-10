В Казани медики борются за жизнь пострадавшего при крушении самолета
ГУ МЧС России по Республике Татарстан
Потерпевшего во время крушения воздушного судна доставили санавиацией в казанскую больницу.
В настоящее время состояние здоровья оценивается как тяжелое, у него есть множественные переломы. Об этом «Интерфаксу» рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Татарстана.
Ранее мы писали о том, что пассажиры разбившегося самолета в РТ были из Воронежа.
Подробности о 3 погибших при падении самолёта в Татарстане.
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