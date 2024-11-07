Подрядчика казанской трассы М-12 освободили от домашнего ареста

Бывшего руководителя казанской организации «БСЛ Инжиниринг» Сергея Салихова освободили от домашнего ареста. Об этом рассказали в издании «Реальное время».

Решение было принято в суде. Специалисту вменяется некоторые преступления во время строительства платной дороги М-12.

Суд РТ продлил время домашнего ареста до 6 января следующего года, но инстанция выше приняла решение, что это незаконно.

Дело заведено с весны минувшего года. Тогда первая территория на трассе М-12 была почти завершена. Контракт оказался расторгнут, а после через суд компания просила больше 1 миллиарда рублей.

Под домашним арестом специалист сидел по причине невыплаты заработных плат, злоупотребления обязанностями и растраты.

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