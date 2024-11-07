2 девушек осудили за махинации на маркетплейсе на 300 тысяч

В Агрызском районе Республики Татарстан были осуждены 2 девушки, которые провернули необычную махинацию на маркетплейсе.

По информации суда, в период с 17 февраля по 7 июля текущего года фигурантки заказывали товары, за которые сразу не вносили деньги. Одна из местных жительниц трудилась в пункте выдачи, где оформляла возврат, однако по факту заказ поставщику не возвращался.

Сумма ущерба - более 300 тыс. рублей. Об этом рассказали в прокуратуре Татарстана. Девушки во всем признались. Так, 18-летняя фигуристка получила 1 год лишения свободы, а ее 24-летняя приятельница — в 2 раза больше.

Ранее мы писали о том, что полиция прокомментировала задержание 3 фанатов ЦСКА в региональной столице Татарстана. Выяснилось, что работники патрульно-постовой службы на улице Баумана поймали 3 болельщиков из Москвы.