Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

2 девушек осудили за махинации на маркетплейсе на 300 тысяч

Одна из местных жительниц трудилась в пункте вы...

СК

Подписаться в Telegram

В Агрызском районе Республики Татарстан были осуждены 2 девушки, которые провернули необычную махинацию на маркетплейсе.

По информации суда, в период с 17 февраля по 7 июля текущего года фигурантки заказывали товары, за которые сразу не вносили деньги. Одна из местных жительниц трудилась в пункте выдачи, где оформляла возврат, однако по факту заказ поставщику не возвращался.

Сумма ущерба - более 300 тыс. рублей. Об этом рассказали в прокуратуре Татарстана. Девушки во всем признались. Так, 18-летняя фигуристка получила 1 год лишения свободы, а ее 24-летняя приятельница — в 2 раза больше.

Ранее мы писали о том, что полиция прокомментировала задержание 3 фанатов ЦСКА в региональной столице Татарстана. Выяснилось, что работники патрульно-постовой службы на улице Баумана поймали 3 болельщиков из Москвы.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

15 часов назад

Авария с трамваем около ж/д станции парализовала движение в Казани

Новости России

день назад

В Татарстане в полтора раза вырос спрос на складные смартфоны

потравить тараканов в квартире москва цена

Новости Казани

день назад

В Казани на Маяковского снесут башню над долгостроем

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Хватит гуглить симптомы: казанские врачи рассказали, когда необходимо своевременно обращаться к специалистам

нарды обучение онлайн в Москве

Новости Татарстана

час назад

2 девушек осудили за махинации на маркетплейсе на 300 тысяч

Новости Казани

день назад

Семья Алибаевых обжаловала решение суда об изъятии 3 квартир и 24 млн рублей

Новости Казани

день назад

Мошенники обокрали казанского пенсионера на 17,8 млн рублей

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане зафиксирован вирус Коксаки

Новости Татарстана

15 часов назад

Военный из Заинска заключил брак со своей возлюбленной Ляйсан
Лонгриды
2 дня назад

Эксперты спрогнозировали рост цен на топливо в Татарстане — что будет дальше?

Эксперты разъяснили, почему в Казани стремитель...

Новости Казани

15 часов назад

В 77 лет умер главный художник драмтеатра в Казани Александр Патраков

Новости России

19 часов назад

ВТБ: в октябре выдачи автокредитов в России сократились почти на треть

Новости Татарстана

18 часов назад

Инстасамка опубликовала кадры из арендованной сгоревшей квартиры

Новости Казани

18 часов назад

Полиция задержала 3 фанатов ЦСКА в Казани
В Татарстане 7 ноября ожидается снег
Новости Татарстана
17 часов назад

В Татарстане 7 ноября ожидается снег

Новости Казани

18 часов назад

В Казани 5 ноября скончался пешеход, которого сбил водитель автобуса 21 октября

Новости Татарстана

19 часов назад

Суд отпустил предпринимателя Валерия Чулакова под домашний арест

Новости Казани

19 часов назад

Форум «Казаныш-2024» пройдет в новом театре Камала
ВТБ улучшает условия по накопительным счетам
Новости России
5 дней назад

ВТБ улучшает условия по накопительным счетам