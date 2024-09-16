Появилось видео смертельной аварии между грузовиком и легковушкой в Татарстане
ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ТАТАРСТАНА
На большой скорости легковой автомобиль оказался на встречной полосе движения и влетел в грузовую машину.
В Государственной автомобильной инспекция по Республике Татарстана появилось видео с авторегистратора грузового авто, в которого на скорости прилетела «Лада».
Напомним, что дорожное происшествие случилось на 23 км трассы «Алексеевск-В.Колок».
По информации сотрудников ГАИ Татарстана, водитель легковушки просто потерял управление, задел встречную машину, а после столкнулся с большегрузом. Как итог, водитель и пассажир «Лады» умерли на месте происшествия, их авто загорелось. В настоящее время правоохранители расследуют причины ДТП.
Ранее мы писали о том, что на проспекте Ямашева в Казани «Лада Калина» перевернулась на крышу. Водитель и пассажирка легковушки травмировались. Грузовой автомобиль и Лада получили повреждения.
Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань