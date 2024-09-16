На Ямашева в Казани «Лада Калина» перевернулась на крышу

Ночью 15 сентября 2024 года, на перекрестке улиц Нариманова и Галиасгара Камала 21-летний молодой человек за рулем автомобиля «Лада Калина» не уступил дорогу грузовому авто FAW. Как итог, машины столкнулись. Об этом рассказали в Государственной автомобильной инспекции Казани.

Водитель и пассажирка легковушки травмировались, пострадавших доставили в медицинское учреждение. Грузовой автомобиль и Лада получили повреждения.

По факту аварии сотрудники Госавтоинспекции Казани вынесли определение о возбуждении административного дела.

Ранее мы писали о том, что ночью в Казани загорелся ресторан «P.LOVE» в ТРЦ Олимп на улице Зорге. По полученным сообщениям, вскоре после начала пожара, из заведения самостоятельно эвакуировались тридцать человек, которые, смогли сохранить спокойствие в сложившейся ситуации.