Отопительный сезон 2024 в Челнах окончен – он был короче предыдущего на 11 дней

В Набережных Челнах Татарстана окончен отопительный сезон — он оказался короче предыдущего на 11 дней и продлился 210 дней. Однако средняя температура воздуха была на 2 градуса ниже. Об этом рассказал первый заместитель руководителя исполнительного комитета города Илья Зуев.

Мужчина заявил, что самым холодным месяцем стал именно январь, в среднем температура составила - 13,2 градуса, в 2023 году в отопительном сезоне самым холодным месяцем тоже был январь.

За отопительный сезон удалось устранить 92 повреждения — в 2023 году - 87 случаев. Все происшествия связаны со сложными температурными и гидравлическими режимами, заявил Илья Зуев.

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