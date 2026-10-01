Правительство предложило поднять индикативные цены на топливо для демпфера

Правительство РФ предлагает пересмотреть индикативные средние цены на бензин и дизельное топливо, которые используются при расчете демпфера. Параметры на 2027 и 2028 годы заложены в законопроект о внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ и отдельные законодательные акты, внесенный на рассмотрение в Госдуму. Об этом сообщает ТАСС.

Для дизельного топлива индикативная средняя цена может составить 62 800 рублей за тонну в 2027 году и 65 300 рублей за тонну в 2028 году. Сейчас в Налоговом кодексе указаны 60 750 и 62 600 рублей за тонну соответственно. На 2029 год предлагается уровень 67 900 рублей за тонну.

По бензину АИ-92 ориентир предлагается повысить до 66 350 рублей за тонну на 2027 год и до 69 тыс. рублей за тонну на 2028 год против 64 200 и 66 100 рублей за тонну в действующей редакции кодекса. На 2029 год средняя индикативная цена может быть установлена на уровне 71 750 рублей за тонну. Также предлагается увеличить индикативные цены по авиакеросину: с 70 тыс. до 71 650 рублей за тонну на 2027 год и с 72 800 до 74 500 рублей за тонну на 2028 год. На 2029 год возможен уровень 77 500 рублей за тонну.

Демпфирующий механизм создан для сдерживания роста внутренних цен на топливо. Он позволяет нефтяникам получать выплаты из бюджета при поставках бензина и дизеля на внутренний рынок по ценам ниже экспортных и компенсирует разницу между экспортными ценами и ценами внутри страны. Согласно Налоговому кодексу РФ, если средние биржевые цены на топливо за месяц отклоняются от индикативных более чем на 20% по бензину и 30% по дизельному топливу, демпфер за этот месяц не выплачивается.