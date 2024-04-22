201 автобусов купят Набережным Челнам и Казани

Республика Татарстан за текущий год планирует купить 201 автобус на газомоторном топливе для Казани и Набережных Челнов. Об этом сообщил премьер-министр России Алексей Песошин.

Местные власти приняли решение организовать современное и эффективное обеспечение людей транспортом в республике. Из разных источников были получены деньги для закупки. Кроме того, из бюджета региона субсидируются муниципальные сельские перевозки.

В рамках федерального инфраструктурного меню региону направили около 1 400 000 000 рублей на покупку 119 автобусов для 12 муниципалитетов. В 2023 году в Татарстан пришли 30 современных троллейбусов, а в Альметьевске появились электробусы.

Ранее мы писали о том, что танцовщица из Казани Камилла Исмагилова победила в телеконкурсе «Большой балет».