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От удара молнии в Татарстане вспыхнул дом

21 июля на месте работали эксперты

pixabay.com

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Жилой дом в с. Сокуры вспыхнул после удара молнии. Все случилось на улице Дачной.

Сотрудники ГУ МЧС по РТ были быстро направлены на место инцидента, пишет АиФ.

К счастью, потерпевших и погибших в результате возгорания нет. 21 июля на месте работали эксперты над выяснением точной причины пожара.

Ранее мы писали о том, что дожди и похолодание до +19 градусов будет в Республике Татарстан 22 июля 2024 года.

Также мы писали, что воздушный шар приземлился среди домов в Альметьевске. Местные жители были удивлены появлением летательного судна, приземлившегося на парковку.

Кроме того, мы говорили, что не так давно стало известно, что именно появится на месте отреставрированного храма на Казанке. Половина денег на реставрацию была выделено из федерального бюджета, а другая половина из республиканского.

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