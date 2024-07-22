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Дожди и похолодание до +19 градусов будет в РТ 22 июля

Об этом сообщили в Гидрометцентре Республики Татарстан

Екатерина Елисеева

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22 июля 2024 года, в регионе похолодает. Сегодня температура воздуха в Татарстане будет от +19 до +24 градусов, а в Казани +22…+24 градуса.

Кроме того, в РТ прогнозируются ливни, грозы, град, туман и ветер до 20 метров в секунду. Об этом сообщили в Гидрометцентре Республики Татарстан.

Ранее мы писали о том, что воздушный шар приземлился среди домов в Альметьевске. Местные жители были удивлены появлением летательного судна, приземлившегося на парковку.

Кроме того, мы говорили, что не так давно стало известно, что появится на месте отреставрированного храма на Казанке. Половина денег на реставрацию была выделено из федерального бюджета, а другая половина из республиканского.

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