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Воздушный шар приземлился среди домов в Альметьевске

Большой воздушный шар совершил посадку прямо среди жилых домов в Альметьевске.

Телеграм-канал Альметьевск 1

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Большой воздушный шар совершил посадку прямо среди жилых домов в Альметьевске.

Местные жители были удивлены появлением летательного судна, приземлившегося на парковку, а после тем, что его «пилот» выпустил часть нагретого воздуха и продемонстрировал пламя. Множество видео и фото появилось в социальных сетях.

Как сообщает InKazan, посадка была запланированной. Пилот выбрал место для посадки и приземлился.

До этого мы сообщали, что туристы из Казани застряли в Турции из-за неисправности самолёта.

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