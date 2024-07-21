Воздушный шар приземлился среди домов в Альметьевске

Большой воздушный шар совершил посадку прямо среди жилых домов в Альметьевске.

Местные жители были удивлены появлением летательного судна, приземлившегося на парковку, а после тем, что его «пилот» выпустил часть нагретого воздуха и продемонстрировал пламя. Множество видео и фото появилось в социальных сетях.

Как сообщает InKazan, посадка была запланированной. Пилот выбрал место для посадки и приземлился.

До этого мы сообщали, что туристы из Казани застряли в Турции из-за неисправности самолёта.