С начала 2026 года в Татарстане из-за отсутствия тяги газ отключили в 138 многоквартирных домах. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель генерального директора по производству «Газпром трансгаз Казань» Рамис Саляхов.

За 11 месяцев текущего года в республике произошло 39 происшествий, связанных с бытовым газом, в которых погибли десять человек, 68 пострадали. По словам Саляхова, статистика превысила прошлогодние показатели: в 2025 году было зафиксировано 35 инцидентов, четверо погибших. Пик аварий пришелся на новогодние праздники и первый квартал. Большинство трагедий происходит в домах с газовыми проточными водонагревателями — таких в Татарстане 5053, из них 2181 в Казани.

Сейчас полностью отключены 1179 газовых колонок в 138 домах, из них 1050 — в Казани и 111 — в Бугульме. Также выявлено 675 нарушений содержания фасадных газопроводов из-за козырьков, пристроев и балконов. Капремонт сетей провели в 65 домах, еще в 95 работы завершили в прошлом году.

Совместно с Госжилинспекцией и Минстроем РТ «Газпром трансгаз Казань» разработал план для Казани, Альметьевска и Бугульмы. Зафиксировано 59 незаконных перепланировок и 67 самовольных замен оборудования — виновных отключили от газа. Пилотные проекты по переводу домов на электроплиты и бойлеры запущены в Казани и Нижнекамске. Для профилактики внедрены рабочая тетрадь для школьников и «Газовый гид» на базе голосового помощника «Алиса».