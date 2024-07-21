Новости Казани
· 16+ · Полина Сластникова

Стало известно, что появится на месте отреставрированного храма на Казанке

Храм, стоящий на островке на реке Казанка, привлекает много внимания своим необычным расположением.

Татарстанская митрополия

Подписаться в Telegram

Храм, стоящий на островке на реке Казанка, привлекает много внимания своим необычным расположением.

Председатель комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин рассказал, что после реставрации объект станет полноценным храмом, где будут проходить службы и откроется доступ для туристов.

Половина денег на реставрацию была выделено из федерального бюджета, а другая половина из республиканского.

Ранее мы писали, что в Челнах минивэн сбил ребёнка на велосипеде на пешеходном переходе. Он умер в больнице.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Казань стала рекордсменом по росту цен на новое жилье

Новости Татарстана

день назад

В Набережных Челнах цены на такси подскочили до исторического максимума

дезинфекция плесени грибка

Новости Казани

день назад

Волынец хочет запретить концерт рэпера Кишлака

Новости Казани

день назад

Паша Техник извинился за отмену концерта в Казани

печать фото с айфона в Москве

Новости Казани

23 часа назад

Казанцы сами спасли собаку из люка после отказа спецслужб приезжать

Новости Казани

день назад

Победители олимпиад из Казани будут получать от города до 40 тыс. рублей

Новости Казани

3 часа назад

Пациентка горбольницы №7 умерла, выпав из окна

Новости Казани
2 дня назад

Казанский ФК «Рубин» показал новую форму на заводе

Казанский ФК «Рубин» показал новую форму на заводе

Новости Казани

36 минут назад

Стало известно, что появится на месте отреставрированного храма на Казанке

Новости Татарстана

41 минуту назад

Ребёнок-велосипедист погиб после ДТП в Челнах

Новости Казани

час назад

В Казани прошёл крестный ход в честь 445-летия иконы Казанской Божией Матери

Новости Казани

3 часа назад

В домах Советского района сутки не будет воды
2 хостела с мигрантами кошмарят жителей Казани
Новости Казани
2 дня назад

2 хостела с мигрантами кошмарят жителей Казани

Новости Татарстана

3 часа назад

Водитель «Лады» разбился насмерть в Камском Устье

Новости Казани

5 часов назад

Президент Бразилии посетит Казань на осеннем саммите БРИКС

Новости Татарстана

21 час назад

Казанца посадили за приставленный к шее полицейского пистолет
Казань заняла седьмое место в рейтинге городов-миллионников по покупкам вина от «Х5 Клуба»
Интересное в Казани
5 дней назад

Казань заняла седьмое место в рейтинге городов-миллионников по покупкам вина от «Х5 Клуба»
В Зеленодольском районе был замечен смерч
Новости Татарстана
2 дня назад

В Зеленодольском районе был замечен смерч