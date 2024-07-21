Стало известно, что появится на месте отреставрированного храма на Казанке

Храм, стоящий на островке на реке Казанка, привлекает много внимания своим необычным расположением.

Председатель комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин рассказал, что после реставрации объект станет полноценным храмом, где будут проходить службы и откроется доступ для туристов.

Половина денег на реставрацию была выделено из федерального бюджета, а другая половина из республиканского.

Ранее мы писали, что в Челнах минивэн сбил ребёнка на велосипеде на пешеходном переходе. Он умер в больнице.