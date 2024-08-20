Ольга Серябкина приедет на День города в Зеленодольск 30 августа

Певица Ольга Серябкина приедет в Зеленодольск на День города и региона 30 августа 2024 года. Об этом рассказали в местной мэрии.

Все начнется в 9 утра в Конноспортивном клубе «Авангард». Посетителей ждет зарядка, а с 13:00 там же до 17:00 пройдет фестиваль-конкурс.

В 14:00 на городском озере будут выступать дети. Местные жители гости города смогут принять участие в различных акциях и квестах, и т.д.. Одновременно с этим на стадионе «Комсомолец» появится возможность посмотреть на турнир по футболу.

Известно, что Серябкина выступит в парке «Авангард». Торжественное открытие мероприятие ожидается в 18:00. Помимо этого, в «Березовой роще» в 16:00 будет концерт, а в сквере имени Алтынова состоится открытие 2-ой очереди парка в 15:30.

Ранее мы писали о том, что в Казани на Дне города 30 августа выступят Билан и «Братья Грим».