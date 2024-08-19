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Дима Билан, «Братья Гримм» и ST выступят в Казани 30 августа

После всего этого над рекой Казанкой будет салют

Okras/Википедия

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День города пройдет 30 августа 2024 года. Об этом сообщила Гузель Сагитова, заместитель руководителя исполнительного комитета по региональной столице Татарстана.

В предпоследний день августа состоится 6 мотофестиваль «Два Кремля» в 13:00. Люди на мотоциклах проедут по главным улицам Казани. Один из главных гостей мероприятия - рэпер ST.

Все пройдет около «Чаши» до 22:00. Кроме того, в город на праздник приедут Дима Билан и «Братья Гримм».

После всего этого над рекой Казанкой будет салют. Администрация предупреждает, что по случаю Дня города будут перекрыты некоторые дороги.

Ранее мы писали о том, что жители Казани выступают против установки шумозащитных экранов. Казань собрала 3,5 тысячи подписей против установки шумозащитных экранов. Эти конструкции предназначены для уменьшения уровня шума от магистрали с 80 до 50 децибелов.

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