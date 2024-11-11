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На трассе Ижевск-Пермь произошло ДТП с участием 17-летнего водителя

На место ДТП отправился зампрокурора района Рам...

Прокуратура ТАТАРСТАНА

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10 ноября примерно в 22:50 на 21 км автодороги Ижевск-Пермь в Менделеевском районе случилось смертельное дорожное происшествие. Об этом рассказали в телеграм-канале "Прокуратура Пермского края".

По предварительной информации, 17-летний водитель Renault Captur в ходе движения выехал на встречку и столкнулся с Kia Rio, которым управлял 46-летний мужчина.

К сожалению автовладелец Kia умер на месте.

На место ДТП отправился зампрокурора района Рамиль Зайнутдинов, сейчас он контролирует проверку.

Ранее мы писали о том, что на татарстанской трассе столкнулись 2 легковушки – пострадали 2 несовершеннолетних. Все случилось в населенном пункте «Солнечное». Об этом рассказал и. о. старшего помощника прокурора Татарстана по взаимодействию со средствами массовой информации и общественностью Руслан Галиев.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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