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На татарстанской трассе столкнулись 2 легковушки – пострадали 2 детей

В настоящее время все потерпевшие были доставле...

Прокуратура ТАТАРСТАНА

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В Тукаевском районе РТ столкнулись 2 легковушки. Все случилось в СНТ «Солнечное». Как итог, травмировались 2 несовершеннолетних и 2 взрослых. Об этом рассказал и. о. старшего помощника прокурора Татарстана по взаимодействию со средствами массовой информации и общественностью Руслан Галиев.

В сообщении сказано, что 10 ноября примерно 18:00 в Тукаевском районе в районе населенного пункта „Солнечное“, столкнулись LADA Granta и Omoda. По предварительной информации, после столкновения травмы получили водитель и пассажиры иномарки, среди них 2 детей 2020 и 2023 г. р.. Кроме того, пострадал и водитель отечественного авто.

В настоящее время все потерпевшие были доставлены в больницу.

На месте были работники Государственной автомобильной инспекции. Проверка уже началась, обстоятельства аварии устанавливаются.

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