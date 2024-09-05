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На модернизацию ЖКХ в Нижнекамске требуется 11-12 млрд рублей

На теплосети нужно будет 5−6 млрд рублей

Екатерина Елисеева

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На обновление жилищно-коммунальной инфраструктуры в Нижнекамске будет выделено 11−12 миллиардов рублей. Об этом «БИЗНЕС Online» сообщил директор исполнительного комитета РТ Роман Булатов.

Специалист рассказал, что на теплосети нужно будет 5−6 млрд рублей, на индивидуальные теплопункты— 2 млрд рублей, на водоотведение — 2 млрд рублей и еще на коллекторы следует вложить 2 млрд рублей.

Эксперт также отметил, что в срок от одного года до трех лет следует перейти к индивидуальным теплопунктам. Ежегодная экономия может быть - 250−300 миллионов рублей.

Ранее мы писали о том, что нижнекамская управляющая компания до 26 сентября 2024 года, должна будет привести в порядок подъезды.

Директор был привлечен к административной ответственности.

Один из собственников написал жалобу в местную Жилищную инспекцию.

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