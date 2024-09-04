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Нижнекамская УК до 26 сентября должна будет привести в порядок подъезды

Один из собственников написал жалобу в Жилищную...

Екатерина Елисеева

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Штраф в размере 50 тыс. рублей должен будет выплатить руководитель УК «Жилье» Нижнекамска за плохое состояние подъездов в доме на улице Студенческая, 9. Директор был привлечен к административной ответственности.

Один из собственников написал жалобу в Жилищную инспекцию. Эксперты отправился на место с проверкой. Оказалось, что в подъездах долгое время не проводились ремонтные работы. Внутри дома идет отслоение плитки, сломаны ящики, висят провода и т.д..

От организации просили устранить все нарушения до 27 сентября 2024 года. Работ контролируют сотрудники инспекции.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане через суд женщину заставили извиниться перед 2 медиками. Об этом рассказали в ГУФССП по Республике Татарстан.

Администрация медицинского учреждения после этих слов обратилась в суд для дальнейших разбирательств.

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