Мужчина, спасший годовалую девочку в Юдино в феврале 2024, получил медаль

Медаль за спасение малыша получил Альберт Бикмуллин. Мужчина поймал годовалую девочку, которая выпала из окна 5 этажа.

Напомним, все случилось в п. Юдино в Татарстане в февраля 2024 года. Бикмуллин проезжал мимо дома и заметил, что мужчина держит ребенка за ногу из окна. Альберт не растерялся, поднялся на козырёк магазина и поймал девочку. При этом, спаситель смог уговорить отца не кидать еще и ее брата-близнеца. По данным экспертизы, мужчина был в наркотическом опьянении.

Во время торжественной церемонии героя поблагодарили за его смелый поступок. Сейчас жизни малышки ничего не угрожает. Горе-отец дожидается приговора в следственном изоляторе.

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