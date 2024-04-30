В Елабужском районе 6-летнему мальчику освободили застрявший палец

В СНТ «Прогресс» Елабужского района Татарстана у 6-летнего ребенка застрял палец в металлической конструкции. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по региону.

На помощь к мальчику прибыли спасатели, которые при помощи специального оборудования и с машинного масла.

Ранее мы писали о том, что 13-летний ребенок на велосипеде попал под колеса «КАМАЗа» в Кукморе.