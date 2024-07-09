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Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин высказался против запрета никабов

Муфтий заявил, что женщины покрываются из-за приказа Всевышнего

Википедия/Bernard Gagnon

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Мужчина рассказал, что такой запрет - ущемление женщин в их правах в области вероисповедания, а сама идея только разжигает межнациональный конфликт. Об этом сообщил Камиль Самигуллин.

Он отметил, что в настоящее время в зоне специальной военной операции также воюют военные, которые исповедуют ислам.

Муфтий заявил, что женщины покрываются из-за приказа Всевышнего, от которого мусульмане не откажутся.

Ранее мы писали о том, что Роспотребнадзор выявил гигиенические нарушения на 5 пляжах Татарстана.

В ведомстве сообщили, что ответственным юридическим лицам специалисты направили предложения об установке всех необходимых табличек о запрете плавания.

Кроме того, мы говорили, что 8 пляжей в регионе не соответствуют требованиям. Об этом рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

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