Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин высказался против запрета никабов
Википедия/Bernard Gagnon
Мужчина рассказал, что такой запрет - ущемление женщин в их правах в области вероисповедания, а сама идея только разжигает межнациональный конфликт. Об этом сообщил Камиль Самигуллин.
Он отметил, что в настоящее время в зоне специальной военной операции также воюют военные, которые исповедуют ислам.
Муфтий заявил, что женщины покрываются из-за приказа Всевышнего, от которого мусульмане не откажутся.
Ранее мы писали о том, что Роспотребнадзор выявил гигиенические нарушения на 5 пляжах Татарстана.
В ведомстве сообщили, что ответственным юридическим лицам специалисты направили предложения об установке всех необходимых табличек о запрете плавания.
Кроме того, мы говорили, что 8 пляжей в регионе не соответствуют требованиям. Об этом рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Республике Татарстан.
Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань