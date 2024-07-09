Роспотребнадзор выявил гигиенические нарушения на 5 пляжах Татарстана

5 пляжей в регионе не прошли проверки на качество воды по гигиеническим показателям. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре Татарстана.

Проблемы были зафиксированы на пляже «Нижнее Заречье» в Казани, а также на пляжах в Челнах, Альметьевске, на пляже «Аквапарк» в Карабаше и на набережной «Солнечный Ик», которая находится в Муслюмово.

В ведомстве сообщили, что ответственным юридическим лицам специалисты направили предложения об установке табличек о запрете плавания.

Ранее мы писали о том, что 8 пляжей в регионе не соответствуют требованиям. Об этом рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Татарстану.

Кроме того, мы говорили, что на пляжах "Локомотив" и "Нижнее Заречье" в Казани превышение марганца.

Всех этих микробов обнаружили сотрудники Роспотребнадзора. Отдыхающие на "Локомотиве" и "Нижнем Заречье" даже не подозревают, что в этих водоемах есть возбудители инфекций.