8 пляжей в Татарстане, на которых опасно купаться

8 пляжей в регионе не соответствуют требованиям. Об этом рассказали в Управлении Роспотребнадзора по РТ.

К примеру, по микропоказателям слишком положительный результат зафиксировали на пляже «Нижнее Заречье» в Казани, а также на пляжах в Челнах, Тетюшах, Альметьевске, Мензелинске, пгт Карабаш и на набережной «Солнечный Ик» в Муслюмово.

По санитарно-химическим нормам не соответствуют 2 пляжа в региональной столице – «Нижнее Заречье» и «Локомотив». Мэрия потребовала поставить аншлаги о запрете купания, а местным жителям предложили воздержаться от купания на опасных территориях.

Ранее мы писали о том, что на пляжах "Локомотив" и "Нижнее Заречье" в Казани превышение марганца.

Всех этих микробов обнаружили сотрудники Роспотребнадзора.

Ранее мы писали о том, что пациента стоматологии «Арт-стом» в Челнах заразили инфекционным заболеванием.