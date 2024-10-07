Минниханов выразил соболезнования вдове кардиохирурга Рената Акчурина

Минниханов отправил телеграмму с соболезнованиями супруге умершего академика Российской академии наук и кардиохирурга Рената Акчурина.

Раис РТ сообщил, что смерть почётного члена Академии наук Татарстана - невосполнимая утрата для всех. Жизнь врача - яркий образец преданного служения людям и Отечеству. Благодаря его научным открытиям и различным разработкам у далось спасти тысячи людей.

Глава региона также добавил, что он разделяет боль тяжелой потери.

Акчурин был замечательным практиком исследователем. Его работы с области науки внесли вклад в развитие медицины, а его преподавательская работа помогла воспитать новое поколение хирургов.

Ранее мы писали о том, что участники СВО из Татарстана на здании освобожденного Угледара повесили национальный флаг в память о своем умершем сослуживце.