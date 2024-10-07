Флаг Татарстана в Угледаре повесили в честь погибшего бойца из Елабуги

Участники СВО из Татарстана, над одной из 9-этажных зданий освобожденного Угледара повесили национальный флаг в память о своем умершем сослуживце – татарстанце с позывным Михалыч, пишет «Татар-информ».

Военные во главе с бойцом с позывным Бандит водрузили флаги. Всего над городом развиваются 3 флага РТ и 3 Знамени Победы. Именно мобилизованные из Татарстана одними из первых оказались в городе и первыми прикрепили в нем флаги.

По информации военнослужащего, один из флагов региона принадлежал их умершему боевому товарищу.

Командир сообщил, что мужчина из Елабуги умер перед штурмом, до Угледара. 11 августа жителя РТ похоронили на родине.

Ранее мы писали о том, что в Казани завершена реконструкция подземного пешеходного перехода рядом с парком имени Горького. Об этом сообщает администрация города.