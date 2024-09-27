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Минниханов призвал упорядочить работу с мигрантами

Напомним, сегодня, 27 сентября 2024 года, состо...

pixabay.com

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Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов сообщил во время своего выступления, что следует упорядочить работу с иностранцами, потому что без них ситуация с кадрами может стать хуже.

Губернатор попросил контролировать соблюдение правопорядка и соблюдение условий трудовых договоров среди граждан других государств.

Раис Татарстана подчеркнул, что вместо ограничения нужно просто скорректировать правила работы с мигрантами.

Напомним, сегодня, 27 сентября 2024 года, состоялось ежегодное послание Рустама Минниханова к Государственному совету РТ.

Ранее мы писали о том, что в Государственный совет Татарстана был внесен законопроект о бюджете региона на 2025 год и на 2026–2027 гг. По информации документа, доходы РТ прогнозируются в сумме 425 млрд рублей. В 2026-м доходная часть прогнозируется на уровне более...

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