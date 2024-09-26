Бюджет РТ в 2025 году ожидается с дефицитом в 13,5 млрд рублей

В Государственный совет Татарстана был внесен законопроект о бюджете региона на 2025 год и на 2026–2027 гг. По информации документа, доходы РТ прогнозируются в сумме 425 млрд рублей, расходы — в 439 миллиардов рублей, дефицит — в 13,5 млрд рублей. Проект есть на сайте Госсовета.

В 2026-м доходная часть прогнозируется на уровне более 451 миллиарда рублей, расходная — более 464 миллиардов рублей, в частности условно утвержденные более 12 миллиардов рублей, а дефицит — 13 миллиардов рублей.

В плановом периоде на 2027 год доходы - примерно 474 миллиарда рублей, расходы — 486,5 млрд руб., в частности условно утвержденные более 26 миллиардов рублей, дефицит — более 12 миллиардов рублей.

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