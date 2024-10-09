Блогер из с. Маняуз Республики Татарстана Резеда Миннегулова рассказала о своем заработке в интернете. Девушка получает до 2 миллионов рублей. Татарстанка ведет блог с подружкой уже 8 лет, у нее примерно 80 000 подписчиков.

Местная жительница сообщила, что она сельский блогер. Сейчас она занимается рекламой и сотрудничает с банком. Девушка призналась, что она получает от 200 до 600 тысяч рублей ежемесячно. Однажды она заработала 2 млн рублей.

Благодаря блогу жительница РТ отдыхает с семьей в других странах, а ее супруг занимается домашним хозяйством, пишет Intertat.

Ранее мы писали о том, что штурмовик из Набережных Челнов Янгиров с сослуживцами взял опорный пункт противника. Военный Азамат Янгиров из Татарстана по приказу руководства занимался вытеснением украинских бойцов в районе Новогродовки.

Все сучилось 29 сентября.