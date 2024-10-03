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Добровольную регистрацию собак в РТ сделают обязательной

Среди главных нововведений – появление штрафов

pixabay.com

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В Минюсте Татарстана на заседании специалисты обсудили важные законы, которые должны будут повысить ответственность владельцев питомцев. С 1 января 2025 года добровольная регистрация собак будет заменена на обязательную, а с 1 июля 2025 года начнется введение административной ответственности за нарушение правил содержания домашних животных.

Среди главных нововведений – появление штрафов за:

  • Самостоятельный выход собаки за территорию, которая принадлежат хозяину.
  • Содержание животных в многоквартирных домах и на придомовых участках.
  • Отсутствие наличия регистрации собаки.

Штрафы будут от 2 до 4 тыс. рублей. Контролировать соблюдение правил станет Главное управление ветеринарии Кабмина Татарстана.

Ранее мы писали о том, что правоохранители приехали к школе №39 в Казани из-за ученика с ножом.

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