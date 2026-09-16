Росстат: недельная инфляция в России замедлилась до 0,02%

С 8 по 14 сентября 2026 года потребительские цены в России выросли на 0,02%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата. Неделей ранее, с 1 по 7 сентября, показатель составлял 0,05%. С начала сентября инфляция набрала 0,07%, а с начала года — 4,74%. В годовом выражении по данным на 14 сентября 2026 года, рассчитанным с использованием среднесуточных данных за текущий и прошлый год на аналогичные даты, она достигла 6,27%.

В продовольствии за отчетную неделю сильнее всего подорожали куриные яйца (+2,5%), гречневая крупа (+0,8%), мясные (+0,7%) и овощные (+0,6%) консервы для детского питания, пшено (+0,5%), свинина, маргарин и поваренная соль (+0,4%), говядина, мясо кур и подсолнечное масло (+0,3%). При этом плодоовощная продукция в среднем подешевела на 1%: белокочанная капуста — на 3,4%, картофель — на 3,1%, репчатый лук и морковь — на 2,8%, столовая свекла — на 2%, яблоки — на 1,7%. Выросли цены на помидоры (+1,5%), огурцы и бананы (+0,7%). Снижение на 0,3% зафиксировано на полукопченые и варено-копченые колбасы и фруктово-ягодные консервы для детского питания, на 0,2% — на ультрапастеризованное молоко, макаронные изделия и печенье, на 0,1% — на сливочное масло, сахар-песок и вермишель.

Среди непродовольственных товаров бензин подорожал на 0,4%, дизельное топливо подешевело на 0,3%. Из медикаментов выросли цены на активированный уголь и нимесулид (+0,4%), левомеколь, метамизол натрия и ренгалин (+0,2%), нафазолин (+0,1%), снизились — на пенталгин (-0,4%) и валидол (-0,1%). Спички прибавили в цене 0,4%, туалетное мыло и зубные щетки — 0,3%, стиральные порошки — 0,2%, туалетная бумага и зубная паста — 0,1%; пеленки для новорожденных подешевели на 0,5%, сухие корма для животных — на 0,2%, хозяйственное мыло и детские подгузники — на 0,1%. Смартфоны, телевизоры и шампуни подорожали на 0,8%, обрезные доски — на 0,1%, тогда как детские футболки подешевели на 0,5%, спортивные костюмы и кроссовки — на 0,4%, мужские майки и футболки — на 0,3%, джинсы, мужские носки и электропылесосы — на 0,2%, женские колготки, кроссовки для взрослых и древесностружечные плиты — на 0,1%.

В сфере услуг сильнее всего снизилась средняя стоимость поездок на Черноморское побережье России (-6,4%), в отдельные страны Юго-Восточной Азии (-1,6%), проживания в гостиницах категорий четыре и пять звезд (-0,9%), в гостиницах категории три звезды (-0,7%) и путевок в санатории (-0,1%). Путевки в дома отдыха и пансионаты подорожали на 0,2%, проезд в городском автобусе — на 0,1%, мужские и женские стрижки — на 0,2%, мойка легкового автомобиля и восстановление зуба пломбой — на 0,1%.