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Правоохранители приехали к школе №39 в Казани из-за ученика с ножом

Вооруженного ребенка заметили другие дети и соо...

Екатерина Елисеева

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2 октября сотрудники полиции приехали в школу №39 в Казани, которая находится на ул. Япеева. Причина - сообщения о вооруженном мальчике. По информации издания KazanFirst, ученик 3 класса принес в учебное учреждение ножик и решил им похвастаться перед всеми.

Вооруженного ребенка заметили другие дети и сообщили об этом взрослым, и те вызвали полицию. По предварительным данным, к счастью, никто не получил травмы. С ребятами специалисты провели беседу, пишет KazanFirst.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане парень избил девочку. Все случилось прямо в школе. Мать потерпевшей рассказала, что на ее дочку, которая учится в 3 классе, набросился мальчик из 5 класса. Школьник избивал ребенка по голове сперва руками, а затем начал таскать ее за волосы. Через некоторое время хулиган применил удушающий прием ногами и продолжил пинать пострадавшую девочку ногами по голове

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