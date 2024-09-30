Челнинка в Китае споет песню «Туган як» на 3 языках

Челнинка Ольга Гайдабура в выходные была в Китае, где она будет участвовать в конкурсе красоты «Королева Азии».

Песню «Туган як» девушку споет на 3 языках - русском татарском и даже английском.

Ольга продолжительное время готовилась своему выступлению, у нее есть опыт участия и побед в некоторых конкурсах, которые прошли в Турции, Японии, Болгарии и Тайланде. В 2012 году жительница Набережных Челнов получила титул Мисс Татарстан, пишет издание "Челнинские известия".

Стало известно о том, какие масштабные события пройдут в Казани уже в 2025 году.

Напомним, что в период с 21 февраля по 3 марта 2024 года, Казань была территорией для проведения турнира «Игры будущего». В июне в городе прошли Игры БРИКС, а с 22 по 24 октября ожидается саммит БРИКС.

Ранее сами власти Казани не раз просили людей потерпеть неудобства, которые были связаны с подготовкой к БРИКС. Вот только после всех событий жителям останется все благоустроенные места.