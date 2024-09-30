Какие масштабные события пройдут в Казани уже в 2025 году
Яндекс.Карты/Ольга Касьянова
Напомним, что в период с 21 февраля по 3 марта 2024 года, Казань была территорией для проведения турнира «Игры будущего». В июне в городе прошли Игры БРИКС, а с 22 по 24 октября ожидается саммит БРИКС.
В следующем году в региональной столице будут фестиваль этноспорта, Исламские юношеские игры, а также студенческая весна, которая проходила в городе в 2001, 2009 и 2016 годах.
Кроме того, в конце февраля — начале марта пройдет чемпионат РФ по лыжным гонкам в п. Мирный.
Сами власти Казани не раз просили людей потерпеть неудобства, которые были связаны с подготовкой к БРИКС. Вот только после всех событий жителям останется все благоустроенные места.
Ранее мы писали о том, что 30 сентября 2024 года, в РТ ожидается теплая и сухая погода. Об этом рассказали в Гидрометцентре по Республике Татарстан.
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