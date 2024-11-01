Бастрыкину доложат о проверке сообщения о нарушении прав жителей Новой Сосновки

В СК Российской Федерации прочитает доклад о результатах проверки после информации о нарушении прав жителей Республики Татарстан. Об этом рассказали в Следственном управлении Следственного комитета России по региону.

В соцсетях появились сведения о том, что люди из Новой Сосновки боятся, что из-за возведения дороги, которая по словам жителей, незаконно может появиться в населенном пункте, их дома окажутся под землей. Рабочие, как говорят татарстанцы, совершенно не учитывают направление талых вод. Обращения к правоохранителям не помогли.

Председатель Следственного комитета Бастрыкин приказал руководителю местного СУ СК по Татарстану Валерию Липскому сообщить об установленных во время проверки обстоятельствах.

Ранее мы писали о том, что Татарстанка задушила своего новорожденного ребенка и теперь окажется в суде. Все случилось в квартире на ул. Зеленая.