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В Татарстане мать задушила новорожденного ребенка и теперь окажется в суде

По факту случившегося было заведено уголовное д...

pixabay.com

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В РТ в скором времени перед судом окажется 38-летняя женщина, которая в августе 2024 года, убила своего новорожденного малыша. Об этом рассказали в Следственном управлении Следственного комитета России по Республике Татарстан.

По информации следствия, все случилось в квартире на ул. Зеленая в Бавлах, где мать сама родила ребенка. Вот только после родов женщина испугалась осуждения со стороны родных и близких. Кром того, она не изъявила желание заниматься воспитание ребенка и приняла решение его задушить.

По факту случившегося было заведено уголовное дело за убийство матерью младенца. Обвиняемая во всем призналась.

Ранее мы писали о том, что водитель иномарки сбил 73-летнюю бабушку на пешеходном переходе в Казани. Об этом рассказали в Государственной автомобильной инспекции региональной столице Татарстана.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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