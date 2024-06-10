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Алина Загитова призналась, что боится общественного осуждения её внешнего вида

Фигуристка сообщила, что она боится, что именно о ней подумают люди

Алина Загитова

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Спортсменка Алина Загитова призналась, что она переживает, что люди думают о ее образах.

Фигуристка сообщила «Матч ТВ» о том, что она боится, что именно о ней подумают люди: неправильно оделась, не так прическу сделала или макияж. В настоящее время девушка прорабатывает эти страхи. Благодаря поддержке своих поклонников она чувствует себя уверенно.

Фото в платке из мечети в Казани опубликовала Алина Загитова.

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