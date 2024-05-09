Фото в платке из мечети в Казани опубликовала Алина Загитова

Популярная российская фигуристка, олимпийская чемпионка-2018 года по фигурному катанию Алина Загитова выложила в соцсетях фотографию в платке из мечети в Казани.

В настоящее время спортсменка находится в своем родном городе Казани. Туда она прибыла с рабочим визитом, сейчас Алина решает вопросы по строительству ее школы фигурного катания, пишет Чемпионат.

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