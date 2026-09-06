Доля импортного картофеля в магазинах РФ за год сократилась вдвое
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Доля импортного картофеля в российских магазинах за год сократилась вдвое, а отечественные яблоки заняли около 90% полок. Эти данные привёл председатель АКОРТ Станислав Богданов, его слова приводит ТАСС.
В целом ретейл увеличил долю местных овощей и фруктов в ассортименте. По словам Богданова, расширению поставок способствуют агроагрегаторы, объединяющие продукцию небольших фермерских хозяйств, и прямые агроконтракты торговых сетей с производителями.
В качестве примера он назвал запущенный сетью X5 в Чувашии ягодный агроагрегатор: через него клубнику и малину поставляют несколько десятков хозяйств. «Магнит», в свою очередь, открыл в Тамбовской области первый собственный склад для фермерских овощей и фруктов.
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