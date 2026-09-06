Экономика

Доля импортного картофеля в магазинах РФ за год сократилась вдвое

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Доля импортного картофеля в российских магазина...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

Доля импортного картофеля в российских магазинах за год сократилась вдвое, а отечественные яблоки заняли около 90% полок. Эти данные привёл председатель АКОРТ Станислав Богданов, его слова приводит ТАСС.

В целом ретейл увеличил долю местных овощей и фруктов в ассортименте. По словам Богданова, расширению поставок способствуют агроагрегаторы, объединяющие продукцию небольших фермерских хозяйств, и прямые агроконтракты торговых сетей с производителями.

В качестве примера он назвал запущенный сетью X5 в Чувашии ягодный агроагрегатор: через него клубнику и малину поставляют несколько десятков хозяйств. «Магнит», в свою очередь, открыл в Тамбовской области первый собственный склад для фермерских овощей и фруктов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Казань для искателей впечатлений: собрали гид п...
Гид по Казани
18 часов назад

Казань для искателей впечатлений: собрали гид по местам, которые не оставят равнодушным

Гид по Казани

22 часа назад

От кухни до спальни: где найти красивую мебель для дома

Гид по Казани

день назад

Шаг к совершенству: современные решения для красоты и здоровья ног

на что бегут тараканы

Не у нас

день назад

Святая Матрона предсказала будущее человечества

Интересное в Казани

2 дня назад

Гранты, кадры и бюрократия: что мешает и помогает молодым предпринимателям в Татарстане в 2026 году

психологический тимбилдинг в Казани

Кулинария

день назад

Яблоки в шарлотке дают слишком много сока: одна привычка превращает воздушное тесто в мокрый слой

Технологии

23 часа назад

Команда нейросети Claude на несколько часов заблокировала Mac разработчика

Не у нас

день назад

Священник рассказал, почему нельзя есть и пить на кладбище

Кулинария

день назад

Пельмени не леплю: тесто и фарш собираю слоями — получается ужин с тем же вкусом - "ленивый" рецепт

Кулинария

6 часов назад

Пирог сверху уже румяный, а середина остается сырой: одна ошибка начинается еще при выборе формы
Новости Татарстана
час назад

6 сентября в Татарстане потеплеет до +23 градусов

Синоптики прогнозируют в Татарстане 6 сентября ...

Новости Татарстана

20 минут назад

Конкурс нефтяников в Альметьевске начался с приветствия Минниханова

Гид по Казани

день назад

Коттеджные посёлки Казани: где начинается жизнь за городом

Технологии

час назад

Косметолог: кремы с PDRN не заменят инъекции из-за кожного барьера

Кулинария

час назад

Рис смешиваю с кабачком и фаршем: отправляю все в форму и к плите больше не возвращаюсь
Где в Казани вечером 5 сентября не хватало бенз...
Новости Казани
14 часов назад

Где в Казани вечером 5 сентября не хватало бензина и сколько он стоил

Технологии

час назад

OpenAI введёт новые правила из-за захвата форума ИИ-агентами

Кулинария

3 часа назад

Макароны с фаршем больше не готовлю в двух кастрюлях: складываю все вместе — получается проще привычного ужина

Технологии

6 часов назад

Названы продукты, которые помогают снизить «плохой» холестерин
Выбрать автошколу в Казани сложнее, чем кажется...
Интересное в Казани
6 дней назад

Выбрать автошколу в Казани сложнее, чем кажется: сравнили рейтинг, отзывы и статистику сдачи экзаменов