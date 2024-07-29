50-летний житель Челнов утонул в Башкирии, когда плавал на катамаране
МЧС
35 туристов сплавлялись по реке Белой, несмотря на предупреждения со стороны властей об опасности. Как рассказали свидетели, у одного 50-летнего мужчины выпала сумка, он потянулся за ней и упал в водоем. Известно, что на нем не было специального жилета. В настоящее время его тело ищут эксперты.
Стало известно, что пропавший приехал в регион из Набережных Челнов.
Все случилось около скалы Большой амфитеатр.
Ранее мы писали о том, что гимнастка из Казани упала во время выступления. Все случилось в Кисловодске. Артистка цирка вышла на работу без страховки и свалилась вниз. Об этом в своем телеграм-канале написал Запашный.
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