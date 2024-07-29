50-летний житель Челнов утонул в Башкирии, когда плавал на катамаране

35 туристов сплавлялись по реке Белой, несмотря на предупреждения со стороны властей об опасности. Как рассказали свидетели, у одного 50-летнего мужчины выпала сумка, он потянулся за ней и упал в водоем. Известно, что на нем не было специального жилета. В настоящее время его тело ищут эксперты.

Стало известно, что пропавший приехал в регион из Набережных Челнов.

Все случилось около скалы Большой амфитеатр.

Ранее мы писали о том, что гимнастка из Казани упала во время выступления. Все случилось в Кисловодске. Артистка цирка вышла на работу без страховки и свалилась вниз. Об этом в своем телеграм-канале написал Запашный.

Кроме того, мы говорили, что на 85 километре трассы Казань-Ульяновск произошла смертельная авария.

Также, мы сообщали, что в Татарстане 29 июля 2024 года, ожидаются гроза и сильный ветер с дождем.