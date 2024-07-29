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На 85 км трассы Казань-Ульяновск произошла смертельная авария

Выехал на встречку, где столкнулся с Ладой Гранта

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ТАТАРСТАНА

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В воскресенье, 28 июля 2024 года, на 85 километре трассы Казань-Ульяновск водитель ВАЗ по предварительной информации, он выехал на встречку, где столкнулся с Ладой Гранта.

Как итог, пассажирка автомобиля ВАЗ умерла на месте дорожного происшествия, 2 водителя и еще пассажир этой же машины были травмированы.

Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане 29 июля 2024 года, ожидаются гроза и сильный ветер с дождем.

Кроме того, мы говорили, что на юго-западе Татарстана появилась ферма с верблюдами. На текущий момент животные адаптировались к климату республики, чувствуют себя комфортно и даже появилось пополнение. Фермер Артемий Кириченко рассказал, что Спасский район ранее был известен как Болгар и был местом остановки караванов на Великом шелковом пути.

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