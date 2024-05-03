3 и 4 мая ожидается похолодание, ветер до 20 м/с и гололед

Вечером 3 мая 2024 года, а также ночью и днем 4 мая в Татарстане и в Казани прогнозируются неблагоприятные погодные условия. Об этом рассказали в Гидрометцентре РТ.

3 и 4 мая ожидается ветер до 20 метров в секунду.

Ночью и утром 4 мая в регионе похолодает от 0 до -5 градусов˚, а в Казани до -3 градусов˚. На некоторых участках дорог может образоваться гололед.

Ранее мы писали о том, что в Казани 3 мая выпал снег.