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3 и 4 мая ожидается похолодание, ветер до 20 м/с и гололед

Ночью и утром 4 мая в регионе похолодает от 0 до -5 градусов˚

pixabay.com

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Вечером 3 мая 2024 года, а также ночью и днем 4 мая в Татарстане и в Казани прогнозируются неблагоприятные погодные условия. Об этом рассказали в Гидрометцентре РТ.

3 и 4 мая ожидается ветер до 20 метров в секунду.

Ночью и утром 4 мая в регионе похолодает от 0 до -5 градусов˚, а в Казани до -3 градусов˚. На некоторых участках дорог может образоваться гололед.

Ранее мы писали о том, что в Казани 3 мая выпал снег.

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