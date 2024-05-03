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В Казани 3 мая выпал снег

В Казани, вместо привычного весной дождя, выпал снег

Даниил

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В Казани, вместо привычного весной дождя, выпал снег. Все случилось сегодня, 3 мая 2024 года.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане ближайшие ночи могут стать самыми холодными в истории с 1969 года.

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